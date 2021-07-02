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İtalya'da EURO 2020 maçı için gelecek İngiliz taraftarların salgını tetikleyebileceği endişesi yaşanıyor - Son Dakika

İtalya'da EURO 2020 maçı için gelecek İngiliz taraftarların salgını tetikleyebileceği endişesi yaşanıyor

02.07.2021 18:38
İtalya'da EURO 2020 maçı için gelecek İngiliz taraftarların salgını tetikleyebileceği endişesi yaşanıyor, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan İtalya'da, yarın Ukrayna ile İngiltere arasındaki oynanacak çeyrek final maçı öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimali, İtalyan hükümetini...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan İtalya'da, yarın Ukrayna ile İngiltere arasındaki oynanacak çeyrek final maçı öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimali, İtalyan hükümetini yeni tedbirler almaya yöneltti.

Kovid-19'un "Delta varyantı" nedeniyle vakaların son dönemde hızla arttığı İngiltere'den çok sayıda taraftarın, EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna-İngiltere maçının oynanacağı Roma'ya gelme ihtimali, İtalya'da endişeyle takip ediliyor.

İngiltere'de artan vakalar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran'da 5 günlük karantina ve üstüne test yapma zorunluluğu getirirken, Ukrayna-İngiltere maçı için Roma'ya gelecek taraftarların bu tedbirlere uymama ihtimaline karşı, İtalya'da maça bir gün kala ek bir dizi tedbir devreye alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Roma Olimpiyat Stadı çevresinde turnikelerden önceki kritik noktalara polisin kontrol noktaları oluşturacağı ve özellikle İngiltere'den geldiği tespit edilen taraftarların 5 günlük karantinaya uyup uymadığının denetleneceği bildirildi.

Benzer şekilde başkentin Fiumicino ve Ciampino havaalanlarının yanı sıra tren istasyonlarındaki kontrollerin de arttırılacağı kaydedildi.

Söz konusu kontrol noktalarında, İtalya'da ikamet eden İngiliz vatandaşlarının, test ya da daha önce Kovid-19 geçirip geçirmediklerine dair belge veya aşı sertifikalarının kontrol edileceği ifade edildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Birimi, turnuvanın organizatörü Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) başvurarak, 28 Haziran ve sonrası için İngiltere'den alınan maç biletlerinin iptal edilmesini ve bilet isim hakkı devrinin durdurulmasını talep etti ve bu talebi kabul edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın dolayısıyla ülkelerin risk seviyesine göre uygulanan tedbirleri hatırlattı.

Bakanlık, Ukrayna-İngiltere maçı için İngiltere'den geleceklerin, gelmeden önceki son 48 saat içinde test yaptırması, geldikten sonra en az 5 gün karantinada kalması ve sonrasında yeniden test yaptırması gerektiğini, Ukrayna'dan geleceklerin ise yine hareketlerinden önceki 48 saat içinde test yaptırması, geldikten sonra en az 10 gün karantinada kalması ve ardından yeniden test yaptırması zorunluluğu olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Enerji ve İklim Değişikliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Anne Marie Trevelyan da 30 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz taraftarlara Roma'ya gitmeme tavsiyesinde bulunmuş ve milli takımlarını evlerinden destekleme çağrısı yapmıştı.

İtalyan, Ukrayna, England, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da EURO 2020 maçı için gelecek İngiliz taraftarların salgını tetikleyebileceği endişesi yaşanıyor - Son Dakika


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