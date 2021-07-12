SPOR İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı - Son Dakika

SPOR İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı

İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandıVIDEO YOKVahdet AYAZ, (DHA)- EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı.

İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı VIDEO YOK Vahdet AYAZ, (DHA)- EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Şampiyonluk kutlamaları, İtalya'da renkli görüntülere sahne oldu. EURO 2020 finalinde İngiltere ile karşılaşan İtalya, 1-1 sona eren müsabakanın ardından penaltı atışlarıyla 3-2 kazanarak kupayı aldı. İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Katanya kentinde şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Kent sokaklarına inen İtalya taraftarları, ellerinde bayraklarla konvoya katıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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