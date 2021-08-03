İtalya'da Eurovision ve EURO 2020 sonrası olimpiyat coşkusu: '2021 bizim yılımız'

İtalya bu yıl önce Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı sonra da futbolda Avrupa şampiyonu oldu. Son olarak Tokyo'daki 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan madalyalar ülkede, "2021 İtalya'nın yılı" yorumlarıyla karşılandı.

İtalyan sporcular Lamont Marcell Jacobs ile Gianmarco Tamberi'nin Pazar günü 100 metre ve uzun atlamada altın madalya kazanması sonrası ülkede yeni bir sevinç dalgası yaşanıyor. Pazar günkü iki altın madalyanın ardından Pazartesi günü de Vanessa Ferrari İtalya'ya artistik cimnastikte ilk gümüş madalyayı getirdi.

Tokyo'da devam eden 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya bugüne kadar 5 altın, 9 gümüş, 15 bronz madalya kazandı.

Olimpiyatlar ve İtalyan sporcuların başarıları, gazetelerin baş sayfalarından sosyal medyada en çok konuşulan konulara, hatta uçaklarda yapılan anonslara kadar ülke çapında kutlanıyor.

'Torunlarımızın torunları bunu konuşacak'

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago Pazar günkü altın madalyalar üzerine "Bugün İtalyan sporunun en güzel günü" yorumunu yaptı. Olimpiyatlardaki başarıların "Avrupa Futbol Şampiyonası kupasından da güzel olduğunu" söyleyen Malago, "Torunlarımızın torunları da bunu konuşacak" dedi.

Jacobs ve Tamberi'nin aynı gün kazandığı altın madalyalar İtalyan basınında "Tarih biziz", "İtalya en yükseğe ve en hızlı uçtu", "Olimpus'un tanrıları" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya'nın geçen Mayıs'ta Eurovision Şarkı Yarışması'nı ve Temmuz'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanmasının ardından, şimdi de Olimpiyat başarılarının ülkede yarattığı gurur ve coşku da haberlere yansıdı.

La Repubblica gazetesi bu başarıların ülkeye "unutulmaz bir yaz" yaşattığını yazarken, La Stampa bunu bir "gurur mevsimi" diye niteledi.

Birçok haber sitesi de 2021'in "İtalya'nın yılı" olduğu görüşünü paylaştı.

'İtalya her şeyi kazanıyor mu?'

Koronavirüs pandemisinden ilk ve en ağır etkilenen ülkelerden olan İtalya'da zorluklarla geçen ayların ardından bu kolektif sevinç anı sosyal medyada da hissediliyor. Olimpiyatlar, günlerdir en çok konuşulan konular arasına birden fazla etiketle giriyor.

EURO 2020'yi kazanan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini de olimpiyat başarılarını sosyal medyada "Tarih sizsiniz" yazarak kutladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi hesabının Twitter mesajı da en çok etkileşim alan paylaşımlardan biri oldu. Pazar günü İtalya'nın 2 altın madalya kazanmasının ardından Eurovision hesabından "İtalya her şeyi kazanıyor mu? İşleri artık bu mu?" mesajı paylaşıldı.