İtalya'daki seçimler öncesinde merkez sol ittifak güçlenme arayışında - Son Dakika
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İtalya'daki seçimler öncesinde merkez sol ittifak güçlenme arayışında

03.08.2022 01:15
İtalya'daki seçimler öncesinde merkez sol ittifak güçlenme arayışında

İtalya'da eylül ayında yapılacak erken genel seçimler öncesinde, merkez solda yer alan partiler arasında ittifaklarını güçlendirecek anlaşma sağlandı.

İtalya'da eylül ayında yapılacak erken genel seçimler öncesinde, merkez solda yer alan partiler arasında ittifaklarını güçlendirecek anlaşma sağlandı.

Ülkede, 25 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde İtalyan siyasetinde sağ, sol ve merkezde yer alan partiler arasında seçime yönelik ittifak ve işbirliği arayışları hız kazandı.

Merkez solun çatı partisi konumundaki Enrico Letta liderliğindeki Demokratik Parti (PD) ile kendisini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem (Az) Partisi, seçimlerde ittifak yapma koşullarında günler süren tartışmaların ardından uzlaşıya vardı. İki partinin lideri Letta ve Calenda, bugün Temsilciler Meclisi'nde bir araya gelerek el sıkıştı.

İki liderin, belli başlı seçim bölgelerinde aday gösterilecek isimlerden, iktidara gelinmesi durumunda geçen ay çöken Mario Draghi Hükümeti'nin programını sürdürmeye kadar pek çok konuda anlaştıkları belirtildi.

Letta, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir anlaşma imzaladık. Bu önerimiz, başarılı ve sağa bir alternatif olabilir." dedi.

Calenda da "Bugün maçı yeniden başlattık. Sağlam ve birleşmiş haldeyiz. Bugünden itibaren her türlü tartışma bitti. Sadece maç var ve biz kazanacağız." diye konuştu.

Basında çıkan haberlerde, seçimler için merkez sağ ittifakın favori gözüktüğü ancak son dönemde oy oranları yükselişte olan bu iki partinin anlaşmasıyla merkez solun da şansının artacağı yorumları yapılıyor. Ayrıca Letta'nın merkez sol ittifakı genişletmeyi hedeflediği kaydedildi.

Diğer yandan, merkez sağ ittifaktaki partiler de geçen hafta, aralarından en çok oy alan partinin başbakan adaylarını belirlemesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anketlerde faşizan eğilimli aşırı sağcı parti önde

Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi birinci parti konumunda görünüyor.

Mevcut anketler, FdI, Lig ve Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'dan (FI) oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağını ortaya koyuyor.

SWG araştırma şirketinin son anketine göre, aşırı sağcı FdI'nin oy oranı yüzde 24,2 ölçülürken, merkez solun çatı partisi PD ise yüzde 23,7 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu iki partiyi merkez sağ ittifakta yer alan Lig, yüzde 12 civarındaki oranla takip ediyor.

M5S'nin oyu yüzde 10, FI ise yüzde 7,5 gözüküyor.

Oyları yükseliş trendindeki Az Partisi'nin de oyu yüzde 6,8 olarak ölçüldü.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 21 Temmuz'da 3 koalisyon ortağı partinin parlamentoda hükümete olan desteğini çekmesi neticesinde çökmüştü. Başbakan Draghi'nin 22 Temmuz'da istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshederek normalde 2023'ün ilk aylarında yapılması gereken seçimleri sonbahara çekmişti.

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Kaynak: AA

Mario Draghi, İtalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki seçimler öncesinde merkez sol ittifak güçlenme arayışında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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