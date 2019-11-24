İtalya'da futbolculardan kadına yönelik şiddete 'kırmızı kart'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için İtalyan futbolunda "şiddete kırmızı kart" adlı bir kampanya başlatıldı. İtalyan birinci ligi Serie A oyuncuları ve hakemler, kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek amacıyla, yanaklarına kırmızı bir çizgi çekerek maçlara çıkıyor.

"Şiddete kırmızı kart" (#unrossoallaviolenza) kampanyası ilk olarak dün oynanan Atalanta- Juventus maçıyla sahalara taşındı. Kampanya bugün ve yarın da devam edecek.

Serie A ile kadın ve çocuk hakları kuruluşu We World tarafından başlatılan kampanya kapsamında ayrıca, futbolcular kız çocukları eşliğinde sahaya çıkıyor. Stadyumlara da kadına yönelik şiddete karşı bilinç oluşturma amaçlı pankartlar da yerleştiriliyor.

Kampanyayla ilgili olarak Serie A'dan yapılan açıklamada "en önemli kırmızı kart, kadına yönelik şiddete karşı olandır" denildi.

Serie A Başkanı Gaetano Micciche, kadına yönelik şiddeti "dramatik ve kabul edilemez bir olgu" diye tanımladı ve buna karşı kamuoyunda bilinç yaratmak için futbolun güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

Micciche, "Serie A olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Kadına yönelik şiddete kırmızı kart verme mesajıyla yüzlerinde işaretle sahaya inecek tüm futbolculara teşekkür ediyorum" dedi.

İtalya'da her 15 dakikada bir kadın şiddete maruz kalıyor

Serie A'nın sosyal medya hesaplarından, futbolcuların yüzlerinde kırmızı çizgiyle görüldüğü fotoğrafları yayımlandı ve "Kadınların ve tüm şiddet kurbanlarının yanındayız", "Şiddete kırmızı kart vermek ve sessizliği sona erdirmek için birlikteyiz" gibi mesajlar paylaşıldı.

Araştırma kurumu Eures tarafından geçen hafta içinde yayımlanan verilere göre İtalya'da 2018'de 142 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerin 119'u aile bireyleri tarafından işlendi.

Polis verilerine göre de ülkede her 15 dakikada bir kadın şiddete maruz kalıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde dün başkent Roma'da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Kadın hakları hareketi "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" (Non Una di Meno) tarafından düzenlenen gösteriye organizatörlere göre yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Emniyet Müdürlüğü ise katılımcı sayısının 10 binin üzerinde olduğunu açıkladı.