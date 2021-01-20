İtalya'da gizemli sanat hırsızlığı: 'Çalındığı bilinmeyen' 500 yıllık tablo bir evde bulundu

İtalya'da Leonardo da Vinci'nin bir tablosunun 500 yıllık kopyası, Napoli kentinde bir evde bulundu. Tablo, çalındığından haberi olmadığı belirtilen müzeye iade edildi.

Geçen hafta sonunda bulunan tablo, Leonardo da Vinci'nin 2017'de 450 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı tablosu olan "Salvator Mundi" adlı eserinin bir kopyası. da Vinci'nin öğrencisi Giacomo Alibrandi tarafından 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tablo, Napoli'deki San Domenico Maggiore kilisesine bağlı Doma Müzesi'nde sergileniyordu.

Ancak tablonun ne zaman ve nasıl çalındığı bilinmiyor. Polisin açıklamasına ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre tablonun müzede en son geçen yıl Ocak ayında sergilendiği biliniyor. Tablonun müzeden, geçen hafta sonu bulunduğu eve ne şekilde ulaştığı araştırılıyor.

Covid 19 tedbirleri gereği, tablonun sergilendiği müze 3 aydır kapalıydı. Müzeden, tablonun çalındığına dair bir ihbar yapılmadı.

İtalyan basını, olası senaryolar arasında, "içeriden destekli" uluslararası sanat eseri kaçakçılığının da değerlendirildiğini yazdı.

Tabloyu evinde saklayan kişi gözaltında

Tabloyu evinde saklayan 36 yaşındaki S.V. çalıntı mal bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltındaki ev sahibinin ticaretle uğraştığı ve sabıka kaydının bulunmadığı belirtiliyor.

"Salvator Mundi" isimli tablonun orijinali de gizemli haberlere konu olmuştu. Tablonun Leonardo da Vinci'ye ait olup olmadığı konusunda da tartışmalar vardı.

Salvator Mundi, 2017'de New York'ta Christie's müzayede evinde 450.3 milyon dolara satılarak bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri olmuştu.

İsminin gizli tutulmasını isteyen alıcının Suudi kraliyet ailesinden olduğu iddia edilmişti. Açık artırmanın ardından nerede olduğu bilinmeyen tablonun Suudi Prens Muhammed Bin Salman'ın yatında tutulduğu ya da İsviçre'de bir kasada muhafaza edildiği gibi iddialar öne sürülmüştü.