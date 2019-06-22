Son Dakika Haberleri: İtalya'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı artıyor
Son Dakika Dünya Haber

İtalya'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı artıyor

39 dakika önce

İtalya'daki göçmen dernekleri, ülkedeki mültecilere karşı yabancı düşmanlığının ve ırkçı saldırıların artışına vurgu yapıyor.

İtalya'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı artıyor, System.String[]
İtalya'da ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı yükseliyor. Lunaria adlı sivil toplum kuruluşu, ülkedeki göçmenlere karşı 'düşmanca atmosfer' ile bağlantılı olarak nefret suçlarına ve saldırılara vurgu yapıyor.

Euronews muhabiri Giorgia Orlandi, İtalya'da bir otobüsteyken saldırıya uğradıktan sonra kısmi felç geçiren Jerry Boakye ile görüştü. Boakye euronews'e yaşadıklarını şöyle anlattı; "Beni arkamdan yumrukladı ve yere düştüm. [...] Artık yürüyemiyorum, tekerlikli sandalyeye bağlı olarak hayatıma devam etmek zorundayım. Saldırgan ellerimi kırdı, sol elimi artık hissetmiyorum."
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:38 
Sivil Toplum Kuruluşu, Euronews, İtalya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı Boris Johnson'ın sevgilisiyle yaşadığı evden çığlıklar yükseldi, komşuları polis çağırdı Trump 2020 seçim kampanyasını başlattı! Hindistan, Umman ve Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]