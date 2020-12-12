İtalya'da göçmenlerin denizde bloke edilmesi davasında eski bakanlar ifade veriyor - Son Dakika
BBC

İtalya'da göçmenlerin denizde bloke edilmesi davasında eski bakanlar ifade veriyor

12.12.2020 14:22
İtalya'da göçmenlerin denizde bloke edilmesi davasında eski bakanlar ifade veriyor, System.String[]

İtalya'nın aşırı sağcı eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenleri taşıyan bir gemiyi günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle yargılandığı davada bugün, Salvini ile eski savunma ve ulaştırma bakanları ifade veriyor.

İtalya'nın aşırı sağcı eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenleri taşıyan bir gemiyi günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle yargılandığı davada bugün, Salvini ile eski savunma ve ulaştırma bakanları ifade veriyor.

Matteo Salvini, Temmuz 2019'da 131 göçmeni taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'yi yaklaşık bir hafta boyunca denizde bloke ettiği ve göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle "insan kaçırma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Halen ön duruşma aşamasında olan davada suçlu bulunması halinde Salvini'ye 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Sicilya adasının Catania kentinde görülen Gregoretti davasının bugünkü duruşmasında Salvini'nin yanı sıra, o dönemki Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli'nin de tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin de bugün tanık olarak dinlenmesi planlanıyordu ancak Conte görevini gerekçe göstererek ilerleyen günlerde Roma'da başbakanlıkta ifade verme talebinde bulundu.

Gregoretti davasında gelecek haftalarda mevcut hükümetin Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin de ifadelerine başvurulacak.

Open Arms davası duruşması ertelendi

Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Matteo Salvini, limanların göçmenleri kurtaran gemilere kapatılması gibi göç karşıtı politikalara imza atmıştı.

Salvini hakkında bu nedenle açılmış bir davanın daha ilk ön duruşmasının bugün görülmesi kararlaştırılmıştı. Ağustos 2019'da, Open Arms kuruluşunun yardım gemisinin denizde bloke edilmesiyle ilgili bu dava da Sicilya'nın Palermo kentinde görülüyor.

Ancak Gregoretti davası, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ertelenince iki davanın duruşmaları aynı güne denk geldi, bu nedenle Open Arms duruşması 9 Ocak tarihine ertelendi.

Salvini, Open Arms davasında insan kaçırma suçlamasının yanı sıra görevi ihmalle de suçlanıyor.

Eski İçişleri Bakanı, İtalyan limanlarını göçmen gemilerine kapama politikasının o dönemki koalisyon hükümetinin ortak kararı olduğunu savunuyor.

Salvini'nin koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi, halen başka bir ittifakla iktidarda. Lig-5 Yıldız Hareketi hükümetinin başbakanlığını da, bugün de aynı koltukta oturan Giuseppe Conte yapıyordu.

Başbakan Conte ise limanları göçmen gemilerine açmama kararının Salvini'ye ait olduğunu savunuyor.

Matteo Salvini bugün Catania'da yaptığı açıklamada, "Benimle aynı çizgiyi paylaşan Conte, Di Maio, Toninelli ve diğer bakanların mahkemeye ne diyeceğini merakla bekliyorum" dedi.

Salvini ayrıca, göçmen gemilerini bloke etme kararını "hayat kurtarmak" ve "ülkeyi korumak" adına aldıklarını da öne sürdü, yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.

İtalya'da göçmenlerin denizde bloke edilmesi davasında eski bakanlar ifade veriyor

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Son Dakika Dünya İtalya'da göçmenlerin denizde bloke edilmesi davasında eski bakanlar ifade veriyor - Son Dakika Dünya

BBC

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