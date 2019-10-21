İtalya'da görülmemiş bir protesto!

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da işler iyi gitmiyor. Teknik direktör değişikliğine giden Milan, Pioli ile çıktığı ilk maçta sahasında Lecce ile 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından ise Milan taraftarlarının siniri uzun süre geçmedi. Bir taraftar, işi başka boyutlara taşıdı...



Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Suso'yu eleştiren İtalyan taraftar, Twitter'dan arabasında sürekli korna çaldığı bir video paylaştı.



"O OYNADIĞI SÜRECE KORNAMI ÇALACAĞIM"



İsminin Roberto Avanzi olduğu belirtilen taraftar, "Suso'yu artık sahada görmek istemiyorum. O oynadığı sürece kornamı çalacağım. Ben şaka yapmıyorum! Bunu yapmaya devam edeceğim. Korna sesini duymak istemiyorsanız çözümü çok basit. Eğer sessiz bir şekilde uyumak istiyorsan Suso'yu oynatma! O oynadığı sürece ben kornamı çalacağım." dedi.



Taraftarın bu protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.