Son Dakika Haberleri: İtalya'da görülmemiş bir protesto!
Son Dakika Spor İtalya'da görülmemiş bir protesto!

İtalya'da görülmemiş bir protesto!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da işler iyi gitmiyor.

İtalya'da görülmemiş bir protesto!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da işler iyi gitmiyor. Teknik direktör değişikliğine giden Milan, Pioli ile çıktığı ilk maçta sahasında Lecce ile 2-2 berabere kaldı.


Karşılaşmanın ardından ise Milan taraftarlarının siniri uzun süre geçmedi. Bir taraftar, işi başka boyutlara taşıdı...


Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Suso'yu eleştiren İtalyan taraftar, Twitter'dan arabasında sürekli korna çaldığı bir video paylaştı.


"O OYNADIĞI SÜRECE KORNAMI ÇALACAĞIM"


İsminin Roberto Avanzi olduğu belirtilen taraftar, "Suso'yu artık sahada görmek istemiyorum. O oynadığı sürece kornamı çalacağım. Ben şaka yapmıyorum! Bunu yapmaya devam edeceğim. Korna sesini duymak istemiyorsanız çözümü çok basit. Eğer sessiz bir şekilde uyumak istiyorsan Suso'yu oynatma! O oynadığı sürece ben kornamı çalacağım." dedi.


Taraftarın bu protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Khabib ve McGregor arasında küfürlü tartışma
Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da görülmemiş bir protesto!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]