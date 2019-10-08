Son Dakika Haberleri: İtalya'da Greta Thunberg'in boynundan asılı kuklası savcılığı harekete geçirdi
Son Dakika Dünya İtalya'da Greta Thunberg'in boynundan asılı kuklası savcılığı harekete geçirdi

İtalya'da Greta Thunberg'in boynundan asılı kuklası savcılığı harekete geçirdi

43 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da bir köprünün üzerine 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in kuklası boynundan bir iple asılı vaziyette bulundu. Ürkütücü görüntü üzerine Roma savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı

İtalya'da Greta Thunberg'in boynundan asılı kuklası savcılığı harekete geçirdi, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da bir köprünün üzerine 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in kuklası boynundan bir iple asılı vaziyette bulundu. Roma savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Şehrin güneyinde bulunan Isaac-Newton Köprüsü'nde asılı olan kuklanın üstünde Thunberg ile özdeşleşen iki adet örgülü saç da bulunuyordu. Kuklanın üzerinde "Greta is your God" (Greta sizin tanrınız) yazılı bir pankart yer alıyordu.

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Greta Thunberg, İtalya, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:21 
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