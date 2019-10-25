Son Dakika Haberleri: İtalya'da grev
Son Dakika Güncel İtalya'da grev

İtalya'da grev

10 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye işçileri 24 saatlik greve giderken, günlük hayat sekteye uğradı.

İtalya'da grev, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye işçileri 24 saatlik greve giderken, günlük hayat sekteye uğradı.

İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) da işçilere destek verdiği grev nedeniyle otobüs şoföründen, temizlik işçisine kadar çok sayıda çalışan, çalışma koşullarını ve belediye yönetimini protesto etmek için dün akşamdan itibaren iş bıraktı.

Roma Belediyesi önünde toplanan bir grup işçi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'yi ıslıklarla protesto ederek istifaya davet etti.

Raggi ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından greve karşı yaptığı açıklamada, "Küçük bir sendikacı grubun, 3 milyon kişinin yaşadığı şehri rehin alma çabasıyla karşı karşıyayız. Vatandaşlar bu haksız grevlerden yoruldu." ifadesini kullandı.

Başkent Roma'daki grev sebebiyle, otobüs, metro, tramvay seferleri sekteye uğrarken, bazı mahallelerde çöplerin toplanmadığı görüldü. Grevden habersiz çok sayıda kişinin de otobüs duraklarında beklediği gözlendi.


İtalyan basını, grevi "Roma için kara gün" ve "Kara cuma" olarak niteledi.

Çok sayıda uçuş iptal


Roma Belediye işçilerinin grevine ek olarak bugün İtalya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (ENAV) ve hava kontrol memurlarının greve gitmesi çok sayıda uçuşun iptal olmasına yol açtı.

Grev nedeniyle İtalyan ulusal hava yolu firması Alitalia'nın bugün yapması planlanan 240 uçuşu, Türk Hava Yolları'nın da Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç seferi karşılıklı iptal edildi.

İtalya, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Efes, Real Madrid'i 76-60 mağlup etti!
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 17:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da grev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]