İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor - Son Dakika

İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor

03.12.2020 20:42
İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor, System.String[]

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölü sayısında rekor kırıldı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölü sayısında rekor kırıldı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 226 bin 729 test yapıldığı, 23 bin 225 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 23 bin 474 kişinin virüsü yenerek iyileştiğini belirtilirken, ülkede toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 759 bin 982'ye düştüğü aktarıldı. Son verilerle birlikte İtalya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a ulaştı.

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISINDA REKOR KIRILDI

İtalya'da korona virüs salgınının başlangıcından bu yana bir gün en yüksek Covid-19'a bağlı ölü sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 993 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya'da bugüne kadar en son günlük en yüksek ölü sayısı 969 ile 27 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede virüse bağlı toplam ölü sayısı ise 58 bin 38'e yükseldi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise cuma gününden beri görülen azalma eğilimi bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 19'unun daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 597'ye düştüğünü açıkladı.

NOEL VE YILBAŞI TEDBİRLERİ

İtalyan hükümeti 4 Aralık'ta sona erecek Covid-19 kısıtlamaları hakkında yeni bir Başbakanlık genelgesi yayınlandı. 7 Ocak'a kadar geçerli olacak genelgede Noel ve yılbaşı dönemi için özel kısıtlamalar getirildi. Buna göre 31 Aralık akşamı sokağa çıkma yasağı her zamanki gibi yerel saatle 22.00'de başlayacak, ancak saat 05.00 yerine 07.00'ye kadar uygulanacak. Yılbaşını otelde geçirmeyi planlayanlar için otel restoranları kapalı olacak. Otelde kalanlar yılbaşını ancak odalarında kutlayabilecek. Kararname ile Noel tatilinde virüsün yayılmasını önlemek için birtakım seyahat kısıtlamaları da yürürlüğe konuldu. Buna göre 21 Aralık ile 6 Ocak arasında bölgelerarası seyahat yasaklanırken, 25-26 Aralık ve 1 Ocak'ta da yasak, aynı bölge içindeki şehirlerarası seyahatleri de kapsayacak.

(İHA)

İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Aralık, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Yıldız Tilbe yine esti gürledi: Asla vurulmayacağım Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı Andy-Ar'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 51'i koronavirüs aşısına güvenmiyor Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu         
20:30
CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim         
20:17
Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı         
19:23
Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak         
17:47
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir         
17:30
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu         
17:25
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 20:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da günlük korona virüs ölüm sayısında rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei