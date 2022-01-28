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İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki gerileme sürüyor - Son Dakika

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

28.01.2022 20:57
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 143 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 143 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 51 bin 288 testte 143 bin 898 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün de 155 bin 697 Kovid-19 vakası kaydedilmişti, böylece günlük vaka sayılarındaki gerileme bugün de sürdü.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 683 bin 948 olarak kayıtlara geçti.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 2 milyon 668 bin 828'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 378 artarak 145 bin 537'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 181 bin 594 artışla 7 milyon 869 bin 583'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 126 milyon 297 bin 831 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 185 bin 114 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 32 milyon 12 bin 967 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair haftalık olarak açıkladığı raporunda, yeni vaka sayısındaki düşüş trendini teyit etti.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, raporun sunumunda yaptığı açıklamada, "Geçen hafta 100 bin kişide vaka görülme sıklığı 1823'e düştü. Hafif bir düşüş gözlemliyoruz." dedi.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki gerileme sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki gerileme sürüyor - Son Dakika
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