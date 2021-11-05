Üye Girişi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor

05.11.2021 20:50
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 543 bin 414 testte 6 bin 764 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 5 bin 905 vaka kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 795 bin 465'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 90 bin 356'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 132 bin 334'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 730 artışla 4 milyon 572 bin 775'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 90 milyon 589 bin 808 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 31 bin 433 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün bugün açıkladığı verilere göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 13-26 Ekim tarihlerinde 1,15 olarak ölçüldü. Ülkede, 29 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde de 100 bin kişide 53 vakaya rastlandı.

İtalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı 21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları 21:29 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandıracak sözler: Vaat olmaktan çıktı 21:06 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandıracak sözler: Vaat olmaktan çıktı
Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek 20:45 Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı 19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı
21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
21:29 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları
21:10 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:50 AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü
20:44 Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek
20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi         
21:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi         
21:11
AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü         
20:51
Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz         
20:05
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı         
17:58
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 21:57:47. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement