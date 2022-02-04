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İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binin altına geriledi - Son Dakika

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binin altına geriledi

04.02.2022 19:57
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binin altına geriledi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 99 bin 522 vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 99 bin 522 vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısı dün 112 bin 691 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 884 bin 893 testte 99 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 449 bin 601'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 218 bin 344'e geriledi.

İtalya'da son 24 saattekilerle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 433 artarak 148 bin 167'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 210 bin 353 artışla 9 milyon 83 bin 90'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 129 milyon 525 bin 273 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 489 bin 93 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,9'u buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 34 milyon 428 bin 364 hatırlatıcı doz uygulandı.

Diğer yandan, Pfizer'ın Kovid-19 hastaları için geliştirdiği "Paxlovid" antiviral ilacı da bugün ilk kez Roma'daki Spallanzani hastanesinde 3 gündür semptom gösteren bir kalp hastasına verildi. Böylece, İtalya'da ilaçla tedavi de bugün başlamış oldu.

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İtalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binin altına geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binin altına geriledi - Son Dakika
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