İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 170 binin altına geriledi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 167 bin 206 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 97 bin 287 testte 167 bin 206 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dünkü günlük vaka sayısı ise 186 bin 740 idi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 716 bin 581 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 426 artarak 144 bin 770'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 139 bin 421 artışla 7 milyon 522 bin 210'a çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 383 bin 561'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 125 milyon 248 bin 624 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 122 bin 953 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,2'yi buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 31 milyon 138 bin 488 hatırlatıcı doz uygulandı.