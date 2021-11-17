Üye Girişi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı - Son Dakika

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı

17.11.2021 20:38
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 172 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 172 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 537 bin 765 testte 10 bin 172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede 10 bin 176 vakanın kaydedildiği 8 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 10 bin eşiğinin üstüne çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısının 4 milyon 883 bin 242'ye ulaştığı ülkede, aktif Kovid-19 hasta sayısı da 127 bin 85'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artarak 132 bin 965'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 406 artışla 4 milyon 623 bin 192'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 92 milyon 550 bin 532 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 521 bin 38 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,2'yi buldu.

İtalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın 19:06 Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Son Dakika Haberleri
20:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:56 Sıfır otomobilleri lüks rezidansların otoparklarında stokluyorlar
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı         
20:12
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki         
19:29
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 20:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı mayıstan bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement