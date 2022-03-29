İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı - Son Dakika
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İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı

29.03.2022 21:06
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 bin 457 vaka tespit edildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 bin 457 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 660 bin 708 testte 99 bin 457 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece 101 bin 864 vakanın kaydedildiği "8 Şubat'tan bu yana bugün en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı ise 14 milyon 496 bin 579 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 266 bin 878 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 177 artarak 159 bin 54'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 87 bin 297 artışla 13 milyon 70 bin 647'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 135 milyon 849 bin 366 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 507 bin 275 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,8'i buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 38 milyon 762 bin 114 hatırlatıcı doz uygulandı.

Diğer yandan İtalya'da 1 Nisan itibarıyla Kovid-19'a yönelik Ocak 2020'den bu yana kesintisiz uygulanan OHAL uygulaması sona erecek ve salgın tedbirleri gevşetilecek.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı - Son Dakika


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