İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü - Son Dakika

İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

01.02.2021 20:57
İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü, System.String[]

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 925 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 560 bin 957'ye yükseldi.

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 925 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 560 bin 957'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında günlü vaka sayısı 10 binin altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 142 bin 419 testte 7 bin 925 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 560 bin 957'ye yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 329 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 88 bin 845'e yükseldiğini ifade etti. Son 24 saat içinde 13 bin 975 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 447 bin 589'a düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 37 kişi artarak 2 bin 252'ye yükseldi.

16 BÖLGE ORTA-DÜŞÜK RİSKLİ OLARAK TANIMLANDI

İtalya'da bulaşma endeksi (Rt) değerinin ülke genelinde 1'in altına düşmesinin ardından pazartesi günü 16 bölgede risk seviyesi düşük-orta seviyesine indirildi. Sarı bölge olarak tanımlanan alanlarda restoran ve kafelerde sabah 05.00 ile 18.00 saatleri arasında yemek servisi yapılmasına ve müzelerin ziyarete açılmasına izin veriliyor.

Sicilya ve Sardunya adaları ile Puglia, Umbria ve Bolzana bölgelerinde ise orta-yüksek riskli turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girdi. Bu bölgelerde restoranlar sadece paket servis yapabiliyor.

Ülke genelinde gece 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü - Son Dakika


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