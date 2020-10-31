İtalya'da günlük vaka sayısı 2 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

İtalya'da günlük vaka sayısı 2 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor

31.10.2020 20:29
İtalya'da günlük vaka sayısı 2 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıların son 2 gündür 30 binin üzerinden seyrediyor.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıların son 2 gündür 30 binin üzerinden seyrediyor. Ülkede son 24 saatte 31 bin 758 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış devam ederken, ülkede son 2 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 31 bin 758 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 679 bin 430'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 618'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 351 bin 386'ya yükseldiğini, bin 843 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Ülke genelinde son 24 saatte 215 bin 886 kişiye Covid-19 testi yapıldı. İtalya'da bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, dün ise 31 bin 84 vaka tespit edilmişti.

Hükümet, Bilim Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı

İtalya hükümeti, pandemi rakamlarının alınan tedbirler sonrasında da artışını sürdürmesi üzerine yeni kısıtlamalar getirmeyi gündemine aldı. Virüsün bulaşma hızını engellemek için alınacak önlemleri tartışmak üzere Bilim Kurulu bugün acil olarak toplantıya çağırıldı.

İtalya'da geçtiğimiz Pazar günü uygulanmaya başlayan kısıtlamaların protestolara yol açması hakkında konuşan Başbakan Giuseppe Conte, "Vatandaşlar tedbirler hakkında öfkeli ama çok kişi kurallara uyuyor" dedi. - ROMA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 112 Acil, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük vaka sayısı 2 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika


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