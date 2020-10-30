- İtalya'da günlük vaka sayısı 30 bini aştı - Son Dakika

- İtalya'da günlük vaka sayısı 30 bini aştı

ROMA - İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarındaki rekor artış devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 31 bin 84 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, günlük vaka sayılarındaki rekor artışlar sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 31 bin 84 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 647 bin 674'e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 199 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 321'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 325 bin 786'ya yükseldiğini, bin 746 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Ülke genelinde son 24 saatte 215 bin 85 kişiye Covid-19 testi yapıldı. İtalya'da bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

"Bulaşma endeksini hızını kırmak gerekiyor"

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro yaptığı açıklamada, bir haftalık korona virüs verileri değerlendirmesinde ülkedeki virüs bulaşma endeksini "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Ülke çapında RT bulaşma değerinin 1,7'ye yükseldiğini belirten Brusaferro, "Bütün bölgelerde değer Rt1'in anlamlı şekilde üzerinde ve de artmaya devam ediyor. İnsanlar arasında fiziksel temasın kesilerek sağlık sistemi üzerindeki baskıyı düşürecek tedbirler gerekiyor, buna temel ihtiyaçların dışında olan her türlü aktivitenin durdurulması da dahil" dedi.