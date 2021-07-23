İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 143 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 307 bin 536'ya ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 gündür 5 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 237 bin 635 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 307 bin 536'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 239 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 58 bin 752 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 kişi azalarak 155'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 63 milyon 879 bin 391 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 6 bin 660 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

'Burak Ortahamamcılar/İHA)