İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika

İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

06.11.2020 20:50
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yanan en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yanan en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Avrupa'da birçok ülkede Covid-19 vakalarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 862 bin 681'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 446 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 40 bin 638'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 234 bin 245 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 16,14 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 499 bin 188'e yükselirken, son 24 saatte 124 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 515'e ulaştı.

Kırmızı bölgelerde karantina uygulaması başladı

İtalya'da Covid-19 kısıtlamaları bugün yürürlüğe girdi. 3 Aralık'a kadar geçerli olacak kısıtlamalarda ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, kırmızı bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı 24 saat uygulanacak.

Hükümet, yayınladığı genelge ile ülkedeki bölgeler virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayırdı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu bölgeler ise sarı olarak işaretlendi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte kırmızı bölge ilan edilen yerlerde yaşanan protestolar ve yerel yönetimlerin hoşnutsuzluğu hakkında, "Niyetimiz kimseyi cezalandırmak değil" ifadelerini kullandı. - ROMA

İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan düştü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı Gaziantep'te VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi! Eşitlik bozuldu Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır         
19:56
Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı         
19:38
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi         
19:00
Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi         
18:52
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı         
18:45
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 21:01:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei