İtalya'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altında - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 273 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 233 bin 698'e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına düştü.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en son 3 Haziran'da bin 968 yeni günlük vakanın tespit edilmesinin ardından günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına geriledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 bin 567 korona virüs testi yapıldığı ve bin 273 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 233 bin 698'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 588'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 24 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 188 bin 423 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 15 kişi azalarak 759'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 38 milyon 391 bin 998 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 98 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

'Burak Ortahamamcılar/ İHA)