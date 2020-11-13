İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

13.11.2020 20:16
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 107 bin 303'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 550 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 44 bin 139'a yükseldiğini ifade etti. Ülkede bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da son 24 saatte 254 bin 908 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 663 bin 926'ya yükselirken, son 24 saatte 60 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 230'a ulaştı.

İtalya'da yerel bazda değişkenlik gösteren korona virüs tedbirlerinde iki bölge daha en riskli kategoriye alındı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Campania ve Toskana'yı kırmızı bölge ilan eden genelgeyi bu akşam imzalaması bekleniyor. Daha önce en az risk kategorisinde olan ve "sarı bölgeler" arasında yer alan Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin risk derecesi orta seviyeye çıkarıldı.

Kımızı bölge ilan edilen Campagnia'nın başkenti Napoli'de yer yer hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Şehrin bazı bölgelerinde hasta sayısı sağlık kurumlarının kapasitesini aşınca hastalar ambulans ve özel araçlarında sıra beklemek durumunda kaldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Cotugno ilçesindeki bir hastanede hemşireler, araç kuyrukları arasında oksijen tüpü ile gezerek acil müdahale gereksinimi olan hastalara otomobillerinde müdahale etti.

Öte yandan İtalya'da dün Covid-19'a bağlı 636 can kaybının yaşanması ile can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaşmıştı.

-İHA-

İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Napoli, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika


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