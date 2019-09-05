İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı
5 dakika önce
İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı
İtalya'da haftalardır süren pazarlıklar, müzakereler ve gerginliklerin ardından yeni kabine açıklandı.
Bir önceki hükümetin istifa eden Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23
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