Son Dakika Haberleri: İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı
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İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı

5 dakika önce

İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı

İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı, System.String[]

İtalya'da haftalardır süren pazarlıklar, müzakereler ve gerginliklerin ardından yeni kabine açıklandı.


Bir önceki hükümetin istifa eden Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek görevine başladı.

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İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23 
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