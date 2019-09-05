İtalya'da haftalardır süren kriz sona erdi: Başbakan Conte yeni kabineyi açıkladı

Bir önceki hükümetin istifa eden Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek görevine başladı.

İtalya 'da haftalardır süren pazarlıklar, müzakereler ve gerginliklerin ardından yeni kabine açıklandı.

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