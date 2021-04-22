İtalya'da hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı, yöneticiler soruşturma altında

İtalya'da bir hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldı. Yerel medyanın 'Devamsızlık Kralı' olarak nitelendirdiği Scumace ve 6 yöneticisi soruşturma altına alındı.

İtalyan medyasına yer alan haberlere göre, ülkenin Puglia bölgesinde bulunan Ciaccio Hastanesi personeli olan Salvatore Scumace 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı. 'Part Time' kod adı verilen soruşturma kapsamında polis, tanık ifadelerinin yanı sıra katılım ve maaş kayıtlarından elde ettikleri kanıtları topladı. 2005 yılında, adamın, devamsızlığı nedeniyle disiplin raporu hazırlamasını engellemek için hastane müdürüne karşı tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Hastane müdürünün emekliye ayrılmasının ardından Scumace'nin yokluğu insan kaynakları departmanı ya da yeni gelen müdür tarafından da fark edilmedi ve Scumace maaşını almaya devam etti. Başlatılan incelemeler sonucunda Ekim 2020'de resmi olarak kovulduğu ifade edilen Scumace'nin 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldığı belirtildi.

Yerel medyada 'Devamsızlık Kralı' olarak nitelendirilen Scumace'nin 'dolandırıcılık', 'gasp', ve 'görevi kötüye kullanmaktan' ve 6 yöneticisinin de Scumace'ye karşı işlem yapmadıkları şüphesiyle soruşturma altına alındığı belirtildi.