İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak - Son Dakika
BBC

İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak

11.03.2021 13:47
İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak, System.String[]

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastane doluluk oranlarının kaygı verici seviyelere ulaşması üzerine bir "hastane tren" devreye sokuldu.

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastane doluluk oranlarının kaygı verici seviyelere ulaşması üzerine bir "hastane tren" devreye sokuldu. "Covid treni", hastanelerin dolduğu yerlerdeki ağır hastaları yatak kapasitesi müsait olan bölgelere taşımak için kullanılacak.

İtalya devlet demiryolları (Trenitalia), Lombardiya bölge yönetimi ve Sivil Savunma Departmanı'nın işbirliğiyle hazırlanan trende 21 yoğun bakım yatağı, akciğer ventilatörleri gibi tıbbi teçhizat bulunuyor. 2 lokomotif ve 8 vagondan oluşan trende 45 sağlık görevlisi ve teknik personelin görev yapması planlanıyor.

"Sağlık treni" olarak da anılan trenin Covid-19 hastalarını hızla başka bölgelere ya da yurtdışına taşımanın yanı sıra acil durumlarda başlı başına bir hastane işlevi de görebileceği belirtiliyor.

Tren kullanımda olmadığında, son günlerde bazı hastanelerin yoğun bakım servisleri doluluk sınırına yaklaşan Lombardiya bölgesindeki Milano kentinde sabit kalacak.

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya, geçen yıl salgının ilk dönemlerinde hastane ve morglarında yer kalmadığı haberleriyle dünya gündemine gelmişti.





Can kaybı 100 bini geçti

İtalya'da yetkililerin açıklamalarına göre yayılma hızı yüksek varyantların da etkisiyle son haftalarda Covid-19 vakalarındaki artış endişe yaratıyor.

Ülkede son olarak dün açıklanan verilere göre bir gün içinde 332 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 100 bin 811'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı da bir günde 22 bin 409 artarak 3 milyon 123 bin 368 oldu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı açıklamada, "İngiliz varyantı" olarak bilinen ve bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan virüs türünün ülkede en yaygın koronavirüs formu haline geldiğini söylemişti.

Speranza, İngiliz, Brezilya ve Güney Afrika türleri gibi bazı "endişe veren" varyantların da etkisiyle salgın eğrisinin yeniden yükselişte olduğuna dair güçlü işaretler tespit edildiğini belirtmiş ve bu nedenle tedbirlerin sıkı tutulması gerektiği uyarısı yapmıştı.

İlk karantinadan 1 yıl sonra yeni tedbirler

Avrupa'da Covid-19 salgınının ilk tespit edildiği ülke olan ve en ağır bilançolardan birini yaşayan İtalya'da, ilk olarak geçen yıl 10 Mart'tan itibaren ülke genelinde sıkı "karantina tedbirleri" uygulanmaya başlamıştı. Bir yıl sonra mevcut tedbirler o döneme göre nispeten hafifletilmiş olsa da ülkede halen gece sokağa çıkma yasağı ve risk seviyesine bağlı olarak bölgesel çapta önlemler sürüyor.

Salgın eğrisinin son haftalarda endişe verici seviyelere ulaşması nedeniyle hükümetin yarın ek tedbirler de açıklaması planlanıyor. Yeni tedbirlerin özellikle hafta sonlarında ve Nisan başındaki Paskalya döneminde salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyebilecek etkinliklere odaklanması bekleniyor.

İtalya'da Aralık sonunda başlayan aşı kampanyası, tedarik sıkıntıları gibi nedenlerle ilk beklentilere kıyasla yavaş ilerliyor. Ülkede bugüne kadar 6 milyon kişiye aşı yapıldı, ancak her iki doz aşıyı da olanların sayısı henüz 1,8 milyon seviyesinde.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülkede bu yaz sonuna kadar isteyen herkese aşı yapılacağını öne sürdü.

İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak

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Son Dakika Sağlık İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak - Son Dakika

BBC

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