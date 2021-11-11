İtalya'da hava trafiği, salgın öncesindeki dönemine dönüş sinyali veriyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve seyahat yasağı gibi tedbirler nedeniyle durma noktasına gelen İtalya'nın hava trafiği, ekonomilerin toparlanmasıyla yoğunluk bakımından salgın öncesine dönüş sinyali vermeye başladı.

Salgından her bakımdan Avrupa'da ilk ve en sert şekilde etkilenen ülkelerden olan İtalya'da, bu yıl özellikle yaz ayları itibarıyla hava trafiği de ılımlı toparlanma işaretleri gösterdi.

İtalya'nın hava trafiğinden sorumlu devlet şirketi ENAV'dan yapılan açıklamada, hava trafiğinin, 2021'in ilk dokuz ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,1 artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, hava trafiğinin, ocak-eylül döneminde iç hatlarda yüzde 39,7, dış hatlarda da yüzde 8,5 oranında arttığı belirtildi.

İtalyan hava sahasını kullanarak durmadan geçen uçak sayısı da aynı dönemde yüzde 30,6 arttı.

Terminallerdeki yolcu yoğunluğu, 2021'in dokuz aylık bölümünde, 2020'ye göre yüzde 14,5 oranında daha fazla oldu.

ENAV İcra Kurulu Başkanı Paolo Simioni, yaptığı açıklamada, yılın ilk 9 aylık bölümünde yapılan uçuşlarla salgın öncesi dönemdeki sayılara ulaştıklarını belirterek, "İtalya'daki hava trafiği beklenenden daha iyi gidiyor. Büyüme trendi sabit. Ekim ayında bazı günlerde, 2019 uçuşlarının da üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ülkenin büyük havaalanlarından olan başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı, hava trafiğinin ve yolcuğu yoğunluğunun arttığı havalimanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Fiumicino Havaalanı'ndaki check-in bankolarında ve güvenlik kontrolü sıralarında salgın öncesindeki döneme benzer yolcu yoğunluklarının görülmesi dikkati çekti.