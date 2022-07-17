İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika
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İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

17.07.2022 20:54
İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

İtalya'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grev sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

İtalya'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grev sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

ANSA ajansının haberine göre, ülkede bazı sendikaların çağrısıyla farklı havaalanlarındaki hava trafik kontrolörleri ve yer görevlilerine ilaveten Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi bazı düşük maliyetli firmaların personeli bugün 14.00 ila 18.00 saatlerinde greve gitti.

Ülke genelindeki 4 saatlik grev sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşların da geciktiği kaydedildi.

Hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinin arkasında personel yetersizliği ve çalışma koşullarını protesto etmeleri olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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