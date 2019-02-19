Son Dakika Haberleri: İtalya'da Havalimanında Yangın

İtalya'da Havalimanında Yangın

39 dakika önce

İtalya'da bulunan Ciampino Havalimanında terminalde çıkan yangın nedeniyle uçuşlar durduruldu, yolcular alandan tahliye edildi.

İtalya'da Havalimanında Yangın, System.String[]
İtalya'da bulunan Ciampino Havalimanında terminalde çıkan yangın nedeniyle uçuşlar durduruldu, yolcular alandan tahliye edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ciampino Havalimanında yangın çıktı. Ryanair Havalimanı tarafından kullanılan terminalde çıkan yangın nedeniyle uçuşlar durduruldu. Havalimanından tahliye edilen yolcular terminal dışında bekledi. Havalimanını işleten Aeroporti di Roma, yolcuların tahliye edildiğini doğrulayarak yolculardan ya da görevlilerden yaralanan olmadığını ifade etti.

Şehir merkezinin 123 kilometre güneydoğusunda bulunan havalimanı, Ryanair gibi indirimli havayolu şirketleri tarafından kullanılıyor.

Aeroporti di Roma, açıklamasında havalimanını kullanacak yolcuların yetkililer ile iletişime geçmeleri uyarısında bulundu. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Roma, İtalya, 3. Sayfa
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