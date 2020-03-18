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İtalya'da hayat kurtaran mühendislere dava tehdidi; 11 bin dolara satılan ürünü 1 dolara mal ettiler
6 saat önce
İtalya'da koronavirüs hastalarının hayatını kurtaran mühendislere medikal firmadan dava tehdidi. 11 bin dolarlık solunum valfini 1 dolara mal ettiler.
Avrupa'da koronavirüs vakasının en yaygın görüldüğü ülke İtalya'da doktorlar zamana karşı yarışıyor.
On binlerce kişi, tedavi için hastanelere akın ederken ülkenin bazı bölgelerinde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı hastalar için kullanılan valfler de tükendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:13
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