İtalya'da hayat kurtaran mühendislere dava tehdidi; 11 bin dolara satılan ürünü 1 dolara mal ettiler - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da hayat kurtaran mühendislere dava tehdidi; 11 bin dolara satılan ürünü 1 dolara mal ettiler - Son Dakika Dünya

İtalya'da hayat kurtaran mühendislere dava tehdidi; 11 bin dolara satılan ürünü 1 dolara mal ettiler

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs hastalarının hayatını kurtaran mühendislere medikal firmadan dava tehdidi. 11 bin dolarlık solunum valfini 1 dolara mal ettiler.

İtalya'da hayat kurtaran mühendislere dava tehdidi; 11 bin dolara satılan ürünü 1 dolara mal ettiler, System.String[]

Avrupa'da koronavirüs vakasının en yaygın görüldüğü ülke İtalya'da doktorlar zamana karşı yarışıyor.


On binlerce kişi, tedavi için hastanelere akın ederken ülkenin bazı bölgelerinde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı hastalar için kullanılan valfler de tükendi.

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Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:13 

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