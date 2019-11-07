Son Dakika Haberleri: İtalya'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan'ın cenazesine binlerce kişi katıldı
Son Dakika Güncel İtalya'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan'ın cenazesine binlerce kişi katıldı

İtalya'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan'ın cenazesine binlerce kişi katıldı

6 saat önce

İtalya'da kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İlayda Yarcan'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

İtalya'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan'ın cenazesine binlerce kişi katıldı, System.String[]

İtalya'da kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İlayda Yarcan'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. 21 yaşındaki genç kızın naaşı cenaze aracına konurken, annenin kızının tabutuna son kez bakması yürekleri dağladı.


Üniversite eğitiminden sonra iş hayatına başladığı İtalya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İlayda Yarcan'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Yarcan ailesi ile binlerce seveni katıldı. Tabutun başında bekleyen Babası Levent Yarcan, Annesi Şeniz Yarcan ile Ablası Alara taziyeleri kabul etti.


Annenin kızının tabutuna bakışı yürekleri dağladı


Namazının ardından İlayda Yarcan'ın naaşı omuzlarda cenaze aracına taşındı. Baba Levent Yarcan cenaze aracına kadar kızının tabutunu taşırken anne Şeniz'in cenaze aracında kızına son kez bakması yürekleri dağladı.


21 yaşındaki genç kızın naaşı defnedilmek üzere Ihlamur Kuyu Mezarlığına götürüldü.


Genç kızın kesin ölüm nedeninin araştırılmasının sürdüğü bildirilirken, Anne Şeniz Yarcan sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak, "İlayda'm kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. 21'inci yaş günün, sonuncu mu olacaktı. Son nefesime dek benimle yaşayacaksın meleğim. Annen" notunu düştü. - İSTANBUL

Kalp Krizi, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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