İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

"Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil 'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Şakirin Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Bursa Yenişehir Hatuniye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak'ın cenazesi 24 Haziran Cuma günü Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ın cenazesi ise doğrudan memleketi Adana 'ya ulaştırılacak ve 24 Haziran Cuma günü öğle namazından önce Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi-Mustafabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri yurda getiriliyor - Son Dakika

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