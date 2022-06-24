İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi - Son Dakika
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İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi

24.06.2022 11:13
İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi

İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Havalimanından yakınları tarafından alınan Kenar'ın cenazesi, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenar'ın cenazesi ardından Mustafabeyli Mezarlığı'na getirildi. Baba Fahri Kenar, cenaze aracında oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, gözyaşlarıyla defnedildi.


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Kaynak: DHA

Mustafabeyli, Manisa, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi - Son Dakika

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