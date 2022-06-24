Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Havalimanından yakınları tarafından alınan Kenar'ın cenazesi, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenar'ın cenazesi ardından Mustafabeyli Mezarlığı'na getirildi. Baba Fahri Kenar, cenaze aracında oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, gözyaşlarıyla defnedildi.

Kaynak: DHA

Mustafabeyli, Manisa, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi - Son Dakika

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