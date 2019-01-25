İtalya'da Helikopter ve Uçak Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı
50 dakika önce
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
İtalya
'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Yerel basın, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde helikopterin, turistik geiler düzenlenen küçük bir uçak ile havada çarpıştığını yazdı.
İtalya'nın Hava Güvenlik Ajansı (ANSV), AS350 helikopter ile Jodel D.140E model uçağın çarpıştığını duyurdu.
Kazayı gören dağcıların haber vermesi sonrası bölgeye, ambulans helikopterler gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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