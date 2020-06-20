İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada - Son Dakika

İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada
İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı.
İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralırken, kaza anı kameraya yansıdı.
İtalya'nın Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopteri kaza geçirdi. Olay, Palermo kentinin Collesano kasabasında meydana geldi. Helikopter, dağlık alandaki bir inşaatın temeli için malzeme taşıdığı sırada irtifa kaybetti. Helikopterin kuyruğu kayalıklara çarptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, uçağın yere yaklaştığı ve pervanelerinin kayalara çarptığı görüldü. Kaza bölgesine giden kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan pilot ve yolcuyu enkazdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Helikopterin düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
- İtalya
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:56 Kaynak: DHA
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