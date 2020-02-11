İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası - Son Dakika Dünya

İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası

6 saat önce

Serie A takımlarından Verona'nın sekiz fanatik taraftarı, 19 Ocak'ta Bologna maçına Hitler çizimi olan bereler takarak girdi.

İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası, System.String[]

19 Ocak'ta oynanan Bologna-Hellas Verona maçı için Bologna'da bulunan Verona taraftarları arasında bir grup, maç öncesi yapılan kontrollerde güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Maçın oynandığı Bologna Renato Dall'Ara Stadyumu'na girmek isteyen Verona fanatikleri, "Hitler"li bereleri nedeniyle durduruldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

"Terör ve organize suçlar" gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından el koyulan berelerde, Nazi lideri Adolf Hitler'in stilize edilmiş bir çizimi yer alıyordu.

Berelerin üzerine dikilmiş logo benzeri yamalarda, beyaz zemin üzerine Hitler'in alameti farikası saç ve bıyığı yer alıyor ve altında da "Verona" yazıyor. Hitler'in bıyığının da Verona'nın simgelerinden merdiven biçiminde çizildiği görülüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre 19 Ocak'taki maç öncesi ele geçirilen berelerle ilgili olarak Bologna Emniyet Müdürlüğü, sekiz kişiyi iki yıl boyunca stadyumlardan men etme kararı aldı.

Taraftar grubunun lideri 11 yıl yasaklı

22-50 yaşları arasındaki yedisi erkek, biri kadın sekiz Verona taraftarı hakkında ayrıca, Nazizm ve faşizm sembollerini yasaklayan yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Hellas Verona takımının taraftar grubu, geçen Kasım ayında da Brescia oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar ve grubun lideri Luca Castellini'nin ırkçı sözleriyle gündeme gelmişti.

Tepkiler üzerinde Hellas Verona yönetimi, taraftar tribün lideri Luca Castellini'nin Verona Bentegodi Stadyumu'na girmesini 11 yıl yasaklamıştı.

Castellini hakkında polis tarafından inceleme de başlatılmış ve geçen ay Castellini'ye beş yıl boyunca İtalya ve Avrupa'da futbol maçlarının oynandığı stadyumlara giriş yasağı da getirilmişti.

Adolf Hitler, Bologna, Verona, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:40 
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