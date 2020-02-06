İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - (2) (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - (2) (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - (2) (GÖRÜNTÜLERLE)

6 saat önce

İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi.

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - (2) (GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren, Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken, 30 kişi de hafif yaralandı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki hızlı tren seferleri askıya alındı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Hızlı trenin görüntüsü

-Devrilmiş vagonlar

- İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Trenin içerisinden görüntüler


İtalya, Milan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı - (2) (GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]