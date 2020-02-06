İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2 - Son Dakika

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2

6 saat önce

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2İtalya, (DHA)- İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi.

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2

İtalya, (DHA)- İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren, Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken, 30 kişi de hafif yaralandı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki hızlı tren seferleri askıya alındı.

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı-2

İtalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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