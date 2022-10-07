İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi

İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı.

Ülkede enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, 2022-2023 kış döneminde enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada bölgelere göre zaman sınırlaması getiren bir kararname imzaladı.

Kararnameyle İtalya, hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak, güneyden kuzeye 6 iklim bölgesine ayrıldı, kaloriferlerin açılabileceği tarih aralıkları ve günlük çalışma saatleri belirlendi.

Buna göre, kaloriferler, en güneydeki Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart döneminde açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılabilecek.

B Bölgesi'nde 8 Aralık- 23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım-23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek.

Ülkenin en soğuk kesimi olan kuzeydeki Alp dağlarının geçtiği yerler ve iç kesimdeki dağlık alanlar ise F Bölgesi ilan edilirken buralarda ısınma için herhangi bir dönem ve saat sınırlaması getirilmedi.

Kararnameye göre, ülke genelinde kaloriferlerin kullanımı, toplamda 15 gün kısaltılacak. Ülkede kaloriferler, önceki yıllara nazaran bir hafta geç açılacak, bir hafta da erken kapatılacak.

Örneğin, D Bölgesi'nde yer alan başkent Roma ve çevresinde, önceki yıllarda ısınma için kasım ayı başından nisan ortasına kadar açık tutulabilen kaloriferler, bu yıl sadece 8 Kasım-7 Nisan döneminde çalıştırılabilecek.

Ayrıca evler ve kamu binaları maksimum 19 derecede, işletmeler ve sanayi tesisleri ise en yüksek 17 derecede ısıtılacak ama sert iklim koşullarında 2 derecelik tolerans payları da olacak.

Bu arada, hastane, kreş, yüzme havuzları ve bazı endüstri tesisleri için bazı istisnai durumların uygulanacağı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, hükümetin bu enerji tasarrufu kararnamesiyle iç piyasada doğal gaz kullanımında 2,7 milyar metreküp tasarruf sağlayabileceği ifade edildi.

Diğer taraftan, İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiği açıklanmıştı.

Öte yandan, ülkede bazı büyük şehirlerin belediyelerinde, elektrik tüketimini azaltmak için Noel döneminde ışıkların belirli saatlerde yakılması ve bazı sembol anıt gibi yapılarda akşamları ışıkların kapatılması gibi önlemler tartışılıyor.

Kuzeydeki Torino kentinde ise belediye, şehrin önemli simge yapısı olan ulusal sinema müzesinin bulunduğu Mole Antonelliana kulesi ve bazı yapıların akşam saatlerinde aydınlatılması uygulamasını durdurdu.