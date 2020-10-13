İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti - Son Dakika

İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti

13.10.2020 13:59
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti, System.String[]

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş sebebiyle yeni sıkı tedbirleri yürürlüğe koydu.

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş sebebiyle yeni sıkı tedbirleri yürürlüğe koydu.

Başbakan Giuseppe Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararname, son günlerde mart-nisan seviyelerine dönen günlük vaka sayısının artışını engellemeye yönelik tedbirler içeriyor.

Son kararnameyle, maske kullanımı ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilirken, ev içinde de kullanılması tavsiye edildi. Patolojik sıkıntısı olanlar, spor yapanlar ve 6 yaş altındaki çocuklar maske kuralından muaf tutulacak.

Ülke genelinde balo salonları ve diskotekler kapalı kalmaya devam edecek. Bununla beraber açık ve kapalı alanlardaki tüm kutlama gibi etkinlikler yasak olacak. Düğün, cenaze ya da merasimlerde maksimum 30 kişi bulunabilecek. Özel mülklerdeki davetlere ise 6'dan fazla kişinin çağrılmaması güçlü şekilde tavsiye edildi.

Yeni kararnameyle, okul ve eğitim kurumlarının eğitim maksatlı gezileri de durdurulurken, temas içeren basket, halı saha futbolu gibi amatör sporlara da yasak geldi.

Restoran, bar, kafeler gece 00.00'a kadar sıkı kurallar eşliğinde açık kalabilecek. Bu mekanların önünde toplanmaların önüne geçilmesi için akşam 21.00'den sonra ayakta tüketim yapılması da yasaklandı.

Söz konusu tedbirler 30 gün süreyle geçerli olacak ve uzatılıp uzatılmaması bir ay sonraki verilere göre değerlendirilecek.

Ülkede son 7 günde toplam 31 bin 984 yeni vaka kaydedildi. Günlük ortalama vaka sayısı 4 bin 569'u bulan İtalya'da, bir önceki haftaya (ortalama 2 bin 252) göre yüzde 97,2'lik artış yaşandı.

Başbakan Conte, dün yaptığı açıklamada, ülkede yeniden topyekun karantina öngörmediğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını ifade etmişti.

İtalya'da hükümet, geçen haftada da Kovid-19'a yönelik tedbirleri hızlı şekilde devreye almak ve krize ivedilikle müdahale edebilmek için OHAL'i 31 Ocak 2021'e kadar uzattığını açıklamıştı.

Başbakan, Hükümet, İtalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti - Son Dakika

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