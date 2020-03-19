İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını için "şimdilik yeni kısıtlayıcı önlemler" almayacak - Son Dakika
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İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını için "şimdilik yeni kısıtlayıcı önlemler" almayacak

7 saat önce

Avrupa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü haline gelen ve bu nedenle karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, şu anda yeni kısıtlayıcı tedbirlere gerek olmadığını, mevcut kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını için

Avrupa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü haline gelen ve bu nedenle karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, şu anda yeni kısıtlayıcı tedbirlere gerek olmadığını, mevcut kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısının 35 bin 713, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 978'i bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Conte, kısıtlayıcı tedbirlerin işlediğini ancak salgında vaka ve ölü sayısında en üst noktaya varıldıktan hemen sonra sayıların düşeceğini ama bu sırada hayatın hemen normale dönmeyeceğini ifade etti.


Başbakan Conte, "Üst düzey farkındalıkla hareket edilmeli. Kuralları ihlal edenlere cezalar ciddi şekilde uygulanacak. Belediye başkanlarının park ve bahçeleri kapatmasına katılıyorum. Halka açık yerleri toplanma yerlerine dönüştürmemek gerek. Şimdilik başka geniş kapsamlı kısıtlayıcı önlemler yok ancak yasaklara uyulmaması durumunda harekete geçmemiz gerekecek." dedi.

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, kritik günlerden geçtiklerini ifade ederken, herkesi sorumlu davranmaya çağırdı.

Lamorgese, belirlenen kural ve yasaklara uyma konusunda herkesin kendisini denetlemesi gerektiğini aksi takdirde daha sıkı yasakları uygulamaya almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

İtalyanlar hükümetin arkasında birleşti


Diğer yandan, La Repubblica gazetesinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Koronavirüs'ün ülkeye yaşattığı acil durumda, tüm siyasi bölünmeler bir kenara bırakıldı. Ankette, İtalyanların Başbakan Conte ve hükümete desteğinin yüzde 71 seviyelerine çıktığı ve hükümetin arkasında kenetlendiği görüldü.


Bu arada, yine aynı gazetede yer alan başka bir haberde de 3 Nisan'a kadar kapatılan okul ve üniversitelerdeki zorunlu tatilin uzatılabileceği bildirildi.

Askeri kamyonlar cenazeleri taşıyor


Ülkede son 4 haftadır koronavirüs sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo'da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyonun giriş yaptığı belirtildi.


Basına yansıyan haberlere göre, askeri araçların 60 kadar cenazeyi defin işlemi veya başka şehirlerdeki krematoryumlara götürmek üzere kentten aldığı aktarıldı.


Çin'den 2. tur yardım malzemesi geldi


Bu arada, geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'ya ilk tur yardım malzemesini gönderen Çin'den 2. tur yardım paketi kuzeydeki Milano kentine dün akşam geldi.

Çin'in gönderdiği son yardım paketinde, Lombardiya Bölgesi'nin acil ihtiyacı olan 400 bin maske ve 5 bin tıbbi koruyucu elbise, solunum cihazı, eldiven ve koruyucu gözlük yer aldığı kaydedildi.

Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:48 Kaynak: AA

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