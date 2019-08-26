Son Dakika Haberleri: İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın
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İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın

11 dakika önce

İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın

İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın, System.String[]

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından başlayan yeni hükümet kurma çalışmalarında anlaşmaya çok yakın olunduğu açıklandı.


Merkez sol Demokratik Parti ile popülist 5 Yıldız Hareketi arasındaki müzakerelerde Conte'nin yeniden hükümetin başına getirilmesi noktasında uzlaşı olduğu belirtildi.

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Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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