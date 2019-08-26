İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın
11 dakika önce
İtalya'da hükümet krizi çözülüyor: Conte yeniden hükümet başkanı olmaya çok yakın
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından başlayan yeni hükümet kurma çalışmalarında anlaşmaya çok yakın olunduğu açıklandı.
Merkez sol Demokratik Parti ile popülist 5 Yıldız Hareketi arasındaki müzakerelerde Conte'nin yeniden hükümetin başına getirilmesi noktasında uzlaşı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45
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