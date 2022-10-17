İtalya'da hükümet kurması beklenen sağ ittifak kendi içindeki görüş ayrılıklarını aştı - Son Dakika
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İtalya'da hükümet kurması beklenen sağ ittifak kendi içindeki görüş ayrılıklarını aştı

17.10.2022 23:54
İtalya'da hükümet kurması beklenen sağ ittifak kendi içindeki görüş ayrılıklarını aştı

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın liderleri Giorgia Meloni ile Silvio Berlusconi'nin kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını aştıkları belirtildi.

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın liderleri Giorgia Meloni ile Silvio Berlusconi'nin kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını aştıkları belirtildi.

Seçimde parlamentonun hem üst kanadı Senatoda hem alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde eden sağ ittifaktaki İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Lig ve Forza Italia (FI) partileri arasında yeni kurulacak hükümete ilişkin görüş ayrılıklarını aşmak için görüşmeler sürüyor.

Sağ ittifak içinde aralarındaki anlaşmazlık son günlerde gerginliğe dönüşen FdI lideri Giorgia Meloni ile ittifakın üçüncü partisi FI lideri Silvio Berlusconi, görüş ayrılıklarına son vermek üzere bugün bir araya geldi.

İki liderin görüşmesine ilişkin partilerden yapılan ortak açıklamada, sağ ittifak olarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yakında başlatacağı siyasi istişarelere birlikte katılma kararı aldıkları ve mümkün olan en kısa sürede ülkeye güçlü, uyumlu ve yüksek profilli bir hükümet kurulması konusunda anlaştıkları kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Meloni'nin Berlusconi'ye "Bu yaşananları kapanmış bir konu olarak konuşalım. Geri dönmeyelim. Şimdi ülkeye bir hükümet vermeye düşünelim." dediği belirtildi.

Bu arada, Meloni ve Berlusconi'nin, FI'nin Başkan Yardımcısı Antonio Tajani'nin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olması konusunda anlaştıkları ileri sürüldü.

Gerginliğin temelinde kabine üzerine anlaşmazlık var

Basında yer alan haberlerde, iki lider arasındaki gerginliğin temelini, kabineye FI'nin kontenjanından girecek isimler oluşturduğu belirtildi.

Berlusconi'nin kendisine sadık isimlerden Licia Ronzulli'nin yeni kabinede yer alması konusunda ve bazı bakanlıklar üzerinde ısrarcı olduğu ancak Meloni'nin, buna yeşil ışık yakmadığı ifade edildi.

Meloni'nin, Berlusconi'nin bu yöndeki taleplerine karşılık vermemesi üzerine, Senatoda geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerinde Berlusconi'nin partisi FI'nin de FdI'nin Senato için aday gösterdiği Ignazio La Russa'yı desteklemediği basına yansımıştı. Berlusconi'nin oylama sırasında La Russa'ya sert tepki göstermesi de basının dikkatinden kaçmamış ve sağ ittifakın kendi içinde bölündüğü yorumlarına yol açmıştı.

Hatta Berlusconi, Senatodaki başkanlık seçimleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Meloni'nin taleplerine "hayır" dediğine işaret ederek, "Vetolar hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullanmıştı. FI kaynakları da Cumhurbaşkanı'nın siyasi istişarelerine sağ ittifak olarak değil parti olarak ayrı katılabileceklerinin sinyalini vermişti.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bu hafta içinde yeni hükümetin kurulabilmesi için siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümet kurması beklenen sağ ittifak kendi içindeki görüş ayrılıklarını aştı - Son Dakika

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