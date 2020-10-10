İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi - Son Dakika

İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi

10.10.2020 21:15

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti.

San Giovanni Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki "Özgürlüğümüzü istiyoruz" yazılı dövizlerle, İtalya ve Avrupa Birliği karşıtı bayraklarla protesto mitingi yaptı.

Göstericiler, hükümetin salgına yönelik aldığı tedbirlerle adeta "sağlık diktatörlüğü" kurduğunu, ülke ekonomisini işlemez hale getirdiğini ve insanların Kovid-19'dan değil açlıktan ölme noktasına geldiğini savundu.

Protestoculardan Davide, "Bizim için bu gösteri maskeye karşı değil. Biz İtalya'nın parasal egemenliğinin yeniden İtalya'da olması talebiyle buradayız. Aynı zamanda anayasaya da saygı duyulmasını istiyoruz ki o da kalmadı. Bunlarla ilgileniyoruz, bunların geri kazanılmasını istiyoruz." dedi.

Protestoculardan Maria Pia da "Bugün mali diktatörlüğe karşı buradayız. KOBİ'ler yok edildi ve biz daha fazla küresel süper kapitalizmin kölesi haline getiriliyoruz." yorumunu yaptı.

"Hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri araç olarak kullandığını mı düşünüyorsunuz?" diye sorulan Pia, "Bu konuda şüphelerim var. Nedenleri olan şüphelerim söz konusu." diye konuştu.

"Televizyonunuzu kapatırsanız daha fazla virüs görmezsiniz" yazılı döviz taşıyan Fabrizio da neden böyle düşündüğü sorusunu, "Bir provokasyon olduğu açık. Burada İtalyan basınının inanılmaz şekilde maniple edildiği ortada. Bu salgınla mücadelede bir birlik yok." şeklinde yanıtladı.

"Hükümetin Kovid-19'la mücadelesini nasıl bulduğu" da sorulan Fabrizio, "Hükümet kendi tarzında yapması gerekeni yapıyor ama bence yanlış bir yol izliyor. Bir sürü beceriksizlik söz konusu. Ortaya koyduğumuz kaynaklara bakıldığında sağlık sistemimiz harika olmalı, 'İyi gidiyor.' olmamalı." dedi.

Fabrizio, şöyle devam etti:

"Siz bunu protesto olarak görebilirsiniz ama bu bir buluşma. Buraya gelen insanlar, hükümete ülkemizdeki sorunlarların belirlenmesinde daha net yaklaşımlar ortaya koyması gerektiği mesajını veriyor. Kovid-19 problemiyle ciddi anlamda mücadele edilmeli, bu bir korku, spekülasyon aracı olarak kullanılmamalı. Bizde Kovid-19, spekülasyon aracına dönüştü. İnanılmaz şekilde kullanılıyor."

Bazı protestocular da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri inkar ediyorlarmış gibi yansıtılmalarına tepki gösterdi.

Meydanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, protestocular arasındaki bazı maske karşıtları da sivil polisler tarafından tespit edilerek tek tek uyarıldı.

Alanda, güvenlik görevlilerin uyarısına rağmen maske takmayan bir kişi gözaltına alındı. 2 kadının da maske takmaları konusunda uyarıldığı görüldü. Maske takmakta direnen bir kadın ise kendisine bu konuda ceza kesileceğinin belirtilmesi üzerine alandan uzaklaştı.

İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi

Avrupa Birliği, Protesto, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi - Son Dakika

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