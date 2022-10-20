İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı - Son Dakika
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İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı

20.10.2022 14:30
İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümetin kurulmasına yönelik siyasi istişareleri başlattı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümetin kurulmasına yönelik siyasi istişareleri başlattı.

Mattarella, sabah saatlerinde ilk olarak Eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı, daha sonra Quirinale sarayında parlamentonun üst kanadı Senato'nun Başkanı Ignazio La Russa'yı ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Lorenzo Fontana'yı ayrı ayrı kabul etti.

Mattarella, gün boyu parlamentoda temsil eden siyasi parti gruplarını, sandalye sayılarının çokluğuna göre sırayla kabul edecek. Siyasi istişareler yarın tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın istişarelerinin sonunda, 25 Eylül'deki seçimlerde parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde eden sağ ittifak ve lideri Giorgia Meloni'ye hükümet kurma görevini vermesi bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yarın akşam kurulabileceği belirtiliyor.

Berlusconi'nin ses kayıtları siyasi istişareler öncesinde sağ ittifakı sarstı

Siyasi istişareler, ülkede son iki gündür gündem yaratan sağ ittifakın üyesi Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin Rusya- Ukrayna savaşı hakkında söylediği sözlere ilişkin ses kayıtlarının basına yansımasının gölgesinde başladı.

86 yaşındaki Berlusconi'nin söz konulu kayıtlarda, "Putin'in Ukrayna'da savaşa itildiğini" ima etmesi ve "Putin ile Zelenskiy, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenskiy… Neyse boşverin, bunu söyleyemem." gibi ifadeler kullanması, hem muhalefetin hem de sağ ittifaktaki ortağı Meloni'nin sert tepkisine yol açmıştı.

Meloni, Berlusconi'ye "Açık ve net bir dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. İtalya, başı dik biçimde Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın parçasıdır. Bunu kabul etmeyen hiç kimse, hükümet dahi kurulmaması pahasına hükümetin bir parçası olmayacak." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Berlusconi de gelen tepkiler üzerine, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman Avrupa, Atlantik ve Batı değerlerinden yana olduğunu, Ukrayna krizi başta olmak üzere pek çok konuda partisinin ve kendisinin tutumunun, İtalyan hükümetinin, AB'nin ve NATO'nunkinden farklı olmadığını kaydetti.

Bu arada, İtalyan basını da Berlusconi'nin kamuoyuna yansıyan son ses kayıtlarının, ortağı Meloni'nin tepkisini çektiğine işaret ederek bu konuya geniş yer verdi.

Corriere della Sera, "Meloni'den Berlusconi'ye dur ihtarı", Il Messaggero, "Meloni: 'AB ve NATO ile beraberiz'", İtalyan ANSA ajansı da "Meloni'den Berlusconi'ye ültimatom" başlığını kullandı.

Kaynak: AA
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İtalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı - Son Dakika

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