İtalya'da hükümetten 32 milyar avroluk yeni ekonomik destek paketi - Son Dakika

İtalya'da hükümetten 32 milyar avroluk yeni ekonomik destek paketi

20.03.2021 03:29
İtalya'da hükümetten 32 milyar avroluk yeni ekonomik destek paketi, System.String[]

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 32 milyar avro tutarında yeni bir ekonomik yardım paketi açıkladı.

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Ülkede geçen ay kurulan geniş katılımlı koalisyon hükümetinin başına geçen Başbakan Mario Draghi, düzenlediği ilk basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen ekonomik yardım paketinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Yeni ekonomik pakette ağırlığı salgın sebebiyle zor durumda olan işletmelere verdiklerini ifade eden Draghi, "Bu kısmi yanıt ve bu tahsis içinde yapabildiğimizin en iyisi bu. Bu karmaşık kararnamenin yapı taşlarını, işletmeleri ve iş gücünü desteklemek, ayrıca yoksullukla mücadele oluşturuyor. İşletmelere 11 milyarlık bir pay ayrılmış durumda." dedi.

Bu paketi "ilk adım" olarak nitelendiren ve gelecek aylarda ek önlemler alınacağını dile getiren Draghi, "Amacımız mümkün olan en hızlı şekilde parayı dağıtmak. Ödemeler, başvurusunu yapanlar için 8 Nisan'da başlayacak. Her şey beklendiği gibi giderse nisan ayında 11 milyar avro ekonomiye girecek." diye konuştu.

Salgından çıkış yolunda şirketlere ve işçilere eşlik etmeleri gerektiğini söyleyen Draghi, "Bu yıl para talep edilmez, para verilir. Borca bakmanın zamanı gelecek ama şimdi zamanı değil, şimdi istikrarı düşünme zamanı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Draghi ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) tasarruf tedbirleri ve borç politikalarının salgın krizi sırasında makul olmadığını dile getirdi.

Draghi de AstraZeneca aşısı yaptıracak

Draghi, Avrupa İlaç Ajansının, incelemelerinin ardından kullanımında mahsur olmadığına dair görüş belirttiği AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına ilişkin soruları da yanıtladı.

Aşı tedarikinde ilerleyen dönemde yeni gecikmelerin olmamasını umut ettiklerini belirten Başbakan, şunları kaydetti:

"Aşılamada günlük 69 binlerden başlamıştık. Şu anda günlük 160 bin aşı yapıyoruz. Nisan ayında 500 bine çıkacağız. Hedefimiz, bunu mayıs-haziran aylarında artırmak. Tüm hükümet ve bütün İtalya, aşılama planının mümkün olan maksimum hızda ilerlemesi için büyük bir heyecan ve faaliyet içinde. AstraZeneca aşısını durdurduktan sonra 150 binlerden 100 bine düştüğümüz sadece bir gün oldu. O da sonra neredeyse telafi edildi."

Draghi, AstraZeneca aşısına dair kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle 15 Mart'ta kullanımını durdurma kararı almış olmalarının hata olup olmadığı sorusuna yanıt verirken bunun siyasi bir karar olmadığını söyledi. Draghi, "O sırada bir karar vermeliydim. Bence iyi yaptım." dedi.

73 yaşındaki Başbakan Draghi, kendisinin de AstraZeneca aşısından yaptıracağını belirtti.

Mario Draghi, salgında vaka sayıları izin verdiğinde ilk yapacağı işin de okulların yeniden açılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümetten 32 milyar avroluk yeni ekonomik destek paketi - Son Dakika


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