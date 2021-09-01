İtalya'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı - Son Dakika

İtalya'nın Licata bölgesinde araç hurdalığında yangın çıktı. Park halindeki onlarca araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

- İtalya 'da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

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