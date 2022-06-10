İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! - Son Dakika
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İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu!

10.06.2022 10:43

İtalya'nın Lucca şehrinden kalkan 7 yolculu helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu. Helikopterde 4 Türk'ün de bulunduğu bilgisi verildi. Eczacıbaşı tarafından yapılan açıklamada "4 arkadaşımız bir fuar için İtalya'da bulunuyordu. Dışişleri Bakanlığı ile temaslarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

YOLCULARDAN 4'Ü TÜRK

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4'ünün Türk, 2'sinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

FİRMA YÖNETİCİSİ: HELİKOPTERDE SİNYAL VERİCİ BULUNUYOR

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

ECZACIBAŞI'NDAN 4 ÇALIŞANI İÇİN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan ise kayıp helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

DIŞİŞLERİ: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kaybolan helikoptere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."

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Kaynak: İHA

Helikopter, İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! - Son Dakika

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